Астоном назвал иллюзией впечатление, что якутский астероид почти достиг Земли

Сложившееся у многих впечатление, что якутский астероид перед взрывом практически достиг Земли, является иллюзией. Об этом в интервью проекту «Сноб» рассказал астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.

«Впечатление, что он почти до Земли долетел, — оно неправильное. Он к горизонту приблизился. Но это не значит, что он был прямо у Земли. Когда вы видите что-то у горизонта, это просто эффект проекции. А распался этот метеорит где-то на высоте 80–90 километров», — сказал эксперт.

Он отметил, что когда объект оказывается в плотных слоях атмосферы, он быстро нагревается и рассыпается на мелкие осколки. Вся энергия полета, по его словам, переходит в тепловую.

Как и прогнозировали ученые Уральского федерального университета, астероид вошел в атмосферу Земли во вторник, 3 декабря, в 19:17 мск. Падение небесного тела зафиксировали в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

Некоторые очевидцы смогли заснять падающий объект на видео. Многие при этом пожаловались, что не успели включить камеры. По их словам, оранжевый шарик возник очень низко над горизонтом и мгновенно за ним скрылся.

Ранее стало известно, что два потенциально опасных астероида 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) пролетят около Земли 3 и 4 декабря.