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Падение астеорида в Якутии сняли на видео

Появилось видео падение астеорида в окрестностях Ленска в Якутии

Небольшой астероид упал в Якутии. Очевидцы успели снять полет небесного тела на видео, астроном, автор книг «Предел Бортля» и «Кометы. Странники Солнечной системы» Леонид Еленин опубликовал их в своем Telegram-канале.

«Город Ленск, Республика Саха. Снято моими родителями», — подписал ролик один из пользователей.

Многие жители региона пожаловались, что не успели включить камеры.

«В Якутске с седьмого этажа было видно, но ни снять, ни даже ахнуть не успел — оранжевый шарик возник очень низко над горизонтом и мгновенно за ним скрылся», — посетовал очевидец.

Как и прогнозировали ученые Уральского федерального университета (УрФУ), небесное тело вошло в атмосферу Земли во вторник, 3 декабря, в 19:17 мск. Падение астероида зафиксировали в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

Накануне стало известно, что два потенциально опасных астероида 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) пролетят около Земли 3 и 4 декабря.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.

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