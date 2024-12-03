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Два астероида размером с небоскреб пролетят мимо Земли

Newsweek: около Земли пролетят два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг

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NASA/JPL-Caltech/UCLA

Два потенциально опасных астероида 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) пролетят около Земли 3 и 4 декабря. Об этом сообщает Newsweek.

Размер небесных тел сопоставим с Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажным небоскребом высотой 443,2 метра, расположенном на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

По предварительной информации, размер астероида 2007 JX2 составляет 402,3 метра, а 2020 XR — 387,7 метра. Первый пройдет на расстоянии 5,5 млн километров от Земли, а второй — 2,2 млн километров.

В ноябрьском выпуске журнала Nature Physics отмечалось, что команда исследователей из Национальной лаборатории Сандии предложила новую стратегию защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Ученые доказали, что рентгеновские импульсы, создаваемые в лаборатории, могут нагревать поверхность астероида и вызывать испарение материала, которые изменят его траекторию.

Эксперимент доказал, что такой способ может отклонить астероид диаметром до четырех километров. По мнению исследователей, открытие может стать важным шагом в разработке новых технологий для защиты планеты от астероидных угроз, таких как уничтожившее динозавров падение астероида Чиксулуб 66 млн лет назад.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.

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