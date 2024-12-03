Небольшой астероид упадет в Якутии 3 декабря

Небольшой астероид упадет на территорию России предстоящей ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

«Ученые нашего университета отследят траекторию астероида небольшого размера», — рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.

Он уточнил, что небесное тело который войдет в атмосферу Земли во вторник, 3 декабря, в 19:17 мск.

По словам Гроховского, падение ожидается в Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.

Накануне стало известно, что два потенциально опасных астероида 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) пролетят около Земли 3 и 4 декабря. Размер небесных тел сопоставим с Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажным небоскребом высотой 443,2 метра, расположенном на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

Как пишут «Известия». В Якутске явление будет наблюдаться низко на западном горизонте. Огненный шар пролетит с востока на запад, разбрасывая искры. В Уральском федеральном университете отследят траекторию движения небесного тела.

Ранее ученые рассказали, сколько стоят астероиды.