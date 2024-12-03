«Роскосмос» предупредил о приближении потенциально опасного астероида

«Роскосмос» предупредил о потенциально опасном астероиде, который войдет в атмосферу Земли вечером 3 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что астероид под названием COWEPC5 войдет в атмосферу нашей планеты над районом Сибири западнее города Олекминск 3 декабря в 19:15 мск. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

По данным «Роскосмоса», размер астероида варьируется от 0,5 до 2 метров. Его масса и состав не уточняются.

3 декабря сообщалось, что астрономы Уральского федерального университета отследят путь астероида, который упадет в районе Якутии.

Накануне стало известно, что два потенциально опасных астероида 447755 (2007 JX2) и (2020 XR) пролетят около Земли 3 и 4 декабря. Размер небесных тел сопоставим с Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажным небоскребом высотой 443,2 метра, расположенном на острове Манхэттен в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что ученые предложили способ защиты Земли от опасных астероидов.