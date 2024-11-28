Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ защиты Земли от опасных астероидов

Nature Physics: рентгеновские импульсы помогут отклонять опасные астероиды

close
Addy Graham/University of Arizona

Команда исследователей из Национальной лаборатории Сандии предложила новую стратегию защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Ученые доказали, что рентгеновские импульсы, создаваемые в лаборатории, могут нагревать поверхность астероида и вызывать испарение материала, которые изменят его траекторию. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

На примере двух макетов астероидов, сделанных кварца и кремнезема исследователи использовали рентгеновские импульсы, чтобы разрушить их поверхность в условиях вакуума. В обоих случаях испарение материала создало газовый шлейф, который уменьшал скорость объектов на 70 м/с.

Эксперимент доказал, что такой способ может отклонить астероид диаметром до четырех км.

«Эта технология предлагает эффективный способ защиты планеты от астероидов,» — отмечают авторы исследования.

Предложенный метод является альтернативой ударному воздействию, на котором основана работа миссии DART. Ей удалось изменить траекторию астероида Диморфос. Однако в отличие от ударного способа, рентгеновский метод работает быстрее, требует меньшего времени на подготовку и может быть более эффективным для крупных объектов.

Учёные планируют проводить дальнейшие эксперименты с различными материалами, чтобы изучить зависимость метода от химического состава астероидов.

Открытие может стать важным шагом в разработке новых технологий для защиты планеты от астероидных угроз, таких как уничтожившее динозавров падение астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад.

Ранее ученые нашли следы гигантского подводного оползня в Балтийском море

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами