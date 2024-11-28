Найден способ защиты Земли от опасных астероидов

Команда исследователей из Национальной лаборатории Сандии предложила новую стратегию защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Ученые доказали, что рентгеновские импульсы, создаваемые в лаборатории, могут нагревать поверхность астероида и вызывать испарение материала, которые изменят его траекторию. Работа опубликована в журнале Nature Physics.

На примере двух макетов астероидов, сделанных кварца и кремнезема исследователи использовали рентгеновские импульсы, чтобы разрушить их поверхность в условиях вакуума. В обоих случаях испарение материала создало газовый шлейф, который уменьшал скорость объектов на 70 м/с.

Эксперимент доказал, что такой способ может отклонить астероид диаметром до четырех км.

«Эта технология предлагает эффективный способ защиты планеты от астероидов,» — отмечают авторы исследования.

Предложенный метод является альтернативой ударному воздействию, на котором основана работа миссии DART. Ей удалось изменить траекторию астероида Диморфос. Однако в отличие от ударного способа, рентгеновский метод работает быстрее, требует меньшего времени на подготовку и может быть более эффективным для крупных объектов.

Учёные планируют проводить дальнейшие эксперименты с различными материалами, чтобы изучить зависимость метода от химического состава астероидов.

Открытие может стать важным шагом в разработке новых технологий для защиты планеты от астероидных угроз, таких как уничтожившее динозавров падение астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад.

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