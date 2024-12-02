Путин призвал вдвое увеличить число инженерных школ в России

К 2023 году в России нужно открыть не менее 100 инженерных школ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых, передает сайт Кремля.

«У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», — сказал глава государства.

Путин добавил, что сейчас в России проходит подготовка специалистов в области инженерного дела. Планируется, что в ближайшее время в стране появится миллион новых сотрудников отрасли. При этом к 2023 году их число должно вырасти почти вдвое — до 1,8 миллиона специалистов, отметил президент.

В рамках встречи Путин также заявил, что финансирование науки в России может достичь 2% ВВП до 2030 года. По словам главы государства, страна может выйти на эти объемы раньше запланированного срока.

Также президент России сообщил, что есть проблема нехватки рабочей силы. Данную проблему можно решить путем внедрения новых технологий, в том числе в направлении искусственного интеллекта, подчеркнул Путин.

Ранее Путин назвал науку фундаментом развития человечества.