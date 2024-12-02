Путин заявил, что финансирование науки в России может достичь 2% ВВП

Финансирование науки в России может достичь 2% ВВП до 2030 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Конечно, у нас стоит цель, и мы ее реализуем — 2% ВВП должно идти на науку. К 2030 году», — заявил он.

По словам Путина, страна может выйти на эти объемы финансирования раньше запланированного срока.

До этого сообщалось, что Минобрнауки РФ выступило с инициативой продлить запуск трех из восьми научных центров — проектов класса «мегасайенс». В ведомстве предложили перенести срок сдачи проектов на 1—2 года.

В августе Путин поручил выделить средства для создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации федеральных научно-технических программ до 2030 года. Правительство должно обеспечить финансирование программ развития генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований и поддержать кооперацию «образовательных организаций высшего образования, научных организаций и производственных предприятий».

Ранее Путин высказался об образовании в России.