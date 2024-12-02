Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что финансирование науки в России может достичь 2% ВВП

Путин: финансирование науки в РФ может достичь 2% ВВП еще до 2030 года

close
Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Финансирование науки в России может достичь 2% ВВП до 2030 года. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«Конечно, у нас стоит цель, и мы ее реализуем — 2% ВВП должно идти на науку. К 2030 году», — заявил он.

По словам Путина, страна может выйти на эти объемы финансирования раньше запланированного срока.

До этого сообщалось, что Минобрнауки РФ выступило с инициативой продлить запуск трех из восьми научных центров — проектов класса «мегасайенс». В ведомстве предложили перенести срок сдачи проектов на 1—2 года.

В августе Путин поручил выделить средства для создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации федеральных научно-технических программ до 2030 года. Правительство должно обеспечить финансирование программ развития генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований и поддержать кооперацию «образовательных организаций высшего образования, научных организаций и производственных предприятий».

Ранее Путин высказался об образовании в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами