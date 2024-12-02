Путин заявил, что в России есть проблема нехватки рабочих рук

Безработица в России составляет примерно 2,7%, в стране есть проблема нехватки рабочей силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, трансляцию ведет в Telegram-канале пресс-служба Кремля.

«У нас минимальная безработица, ее фактически нет — 2,7%. Это фактически отсутствие безработицы, у нас проблема нехватки рабочих рук», — сказал Путин.

Он отметил, что данную проблему можно решить путем внедрения новых технологий, в том числе в направлении искусственного интеллекта.

В конце ноября Росстат сообщил, что по итогам октября текущего года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,3%.

До этого стало известно, что самая низкая безработица среди стран «Большой двадцатки» (G20) в сентябре была зафиксирована в России. Уровень безработицы в стране четвертый месяц подряд оставался на уровне в 2,4%.

Ранее эксперт оценил уровень безработицы в Москве.