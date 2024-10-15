В России могут продлить возведение проектов класса «мегасайенс»

Минобрнауки России выступило с инициативой продлить запуск трех из восьми научных центров — проектов класса «мегасайенс». Об этом пишут «Ведомости».

К этим проектам относятся модернизация девяти станций Международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Ленинградской области, курчатовского специализированного источника синхротронного излучения (КИСИ), а также постройка центра «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

В ведомстве предлагают перенести срок сдачи перечисленных проектов на 1—2 года. Для этого министерство рекомендует внести изменения в соответствующий указ президента РФ.

По данным издания, сроки создания источника синхротронного излучения поколения 4+ для центра СКИФ министерство предлагает перенести на конец 2025 года, вместо 31 декабря 2024-го. Отмечается, что это необходимо для доработки проекта из-за просадки земли и строительной сложности.

Модернизацию КИСИ планируют перенести до конца 2028 года, так как нужна бесперебойная работа «не менее одного» источника синхротронного излучения в России.

Кроме того, Минобрнауки предлагает сделать запуск 20 исследовательских станций реактора ПИК поэтапным — к 31 декабря 2026 года — из-за обнаруженных повреждений конструктива здания.

В августе президент России Владимир Путин поручил выделить денежные средства для создания научно-образовательных центров мирового уровня и реализации федеральных научно-технических программ до 2030 года. Правительство должно обеспечить финансирование программ развития генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований и поддержать кооперацию «образовательных организаций высшего образования, научных организаций и производственных предприятий».

Ранее сообщалось, как кампусы и инженерные школы формируют новое поколение лидеров науки.