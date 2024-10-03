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Путин высказался об образовании в России

Путин: образовательное пространство в РФ должно отвечать целям развития страны

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Александр Казаков/РИА Новости

Образование в России должно быть единым и отвечать современным требованиям развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года», стенограмму мероприятия публикует сайт Кремля.

«Разные уровни образования при всех понятных отличиях являются частью единого образовательного пространства и наша общая задача, чтобы это пространство было действительно единым и современным», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что образование в России, среди прочего, должно отвечать всем требованиям динамики 21 века, а также целям развития, которые стоят перед российским государством. По словам президента, эти задачи в том числе будут решаться в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети».

Также глава государства отметил, что решение поставленных задач необходимо для того, чтобы школьники, студенты колледжей, техникумов и вузов получали востребованные знания и навыки, а также приобщались к традиционным ценностям, которые объединяют российское общество.

До этого сообщалось, что в проекте федерального бюджета запланировано увеличение финансирования образования в России. Планируется, что оно будет увеличено до 1,75 трлн рублей к 2027 году.

Ранее посол КНР в РФ раскрыл, сколько китайских студентов учатся в России.

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