Ученый заявил о невозможности прогнозировать движение магнитных полюсов

В ближайшее время вряд ли станет возможным прогнозировать движение магнитных полюсов Земли. Об этом РИА Новости заявил геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Николай Пальшин.

Ученый отметил, что источники главного магнитного поля Земли нельзя напрямую измерить. Можно увидеть и описать устройство магнитного поля на поверхности Земли, построить с помощью компьютерного моделирования его модель, но прогнозировать его изменения в будущем вряд ли реально.

1 декабря Пальшин заявил, что на протяжении последних 120 лет Северный магнитный полюс движется в сторону географического полюса и через столетие может достигнуть России.

В августе журнал Nature писал, что американские ученые NASA впервые обнаружили электрическое поле планетарного масштаба вокруг Земли. По словам специалистов, явление, известное как амбиполярное электрическое поле, служит третьим глобальным полем для нашей планеты наряду с гравитационным и магнитным полями.

Ранее ученые рассказали, как повлияет на Землю скорый переворот магнитного поля Солнца.