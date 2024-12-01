Ученый предположил, когда северный магнитный полюс дойдет до России

На протяжении последних 120 лет Северный магнитный полюс движется в сторону географического полюса и через столетие может достигнуть России. Об этом сообщил геофизик, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Петра Ширшова Николай Пальшин в беседе с РИА Новости.

«Если он так же будет двигаться, то, может быть, лет через 100 доберется до берегов России», — предположил ученый.

При этом он не исключил, что движение Северного магнитного полюса в течение века может неожиданно остановиться. Пальшин напомнил, что этот магнитный полюс на протяжении веков находился на севере Канады.

Прогнозировать движение полюсов невозможно, так как процессы, происходящие в ядре планеты, еще мало изучены, добавил геофизик.

В августе журнал Nature писал, что американские ученые NASA впервые обнаружили электрическое поле планетарного масштаба вокруг Земли. По словам специалистов, явление, известное как амбиполярное электрическое поле, служит третьим глобальным полем для нашей планеты наряду с гравитационным и магнитным полями.

Ранее ученые рассказали, как повлияет на Землю скорый переворот магнитного поля Солнца.