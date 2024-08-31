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Ученые нашли третье глобальное поле у нашей планеты

Nature: Земля окружена электрической оболочкой, выбрасывающей частицы в космос

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Roscosmos/via Globallookpress.com

Американские ученые NASA впервые обнаружили электрическое поле планетарного масштаба вокруг Земли. Открытие подтвердило гипотезу, выдвинутую более 60 лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

По словам специалистов, явление, известное как амбиполярное электрическое поле, служит третьим глобальным полем для нашей планеты наряду с гравитационным и магнитным полями.

В атмосфере Земли на высоте от 60 до 300 километров над ее поверхностью расположен слой под названием ионосфера. В нем ультрафиолетовое излучение Солнца бомбардирует атомы, отнимая у них электроны и превращая в ионы. Согласно теории, это должно создавать слабое электрическое поле вокруг любой планеты с атмосферой.

Намеки на существование амбиполярного электрополя впервые обнаружили в 1968 году с помощью космических аппаратов, пролетавших над Северным и Южным полюсами Земли. Они зафиксировали потоки частиц, которые вырывались из атмосферы в космос. Этот феномен назвали полярным ветром.

Чтобы исследовать происхождение полярного ветра, исследователи запустили ракету Endurance с ракетного полигона на Шпицбергене недалеко от Северного полюса, подняв ее на высоту 768,03 км над землей, после чего она через 19 минут приводнилась в Гренландском море.

Датчики аппарата обнаружили незначительное изменение в 0,55 вольта, что примерно соответствует напряжению батарейки в часах. Тем не менее эта разница напряжений толкает ионы водорода, самые распространенные частицы в солнечном ветре, с силой в 10,6 раза выше значения гравитации.

По словам ученых, этой силы более чем достаточно, чтобы разогнать частицы до сверхзвуковой скорости и выбросить их в космос.

Исследователи рассчитывают также найти амбиполярные электрические поля на Марсе и Венере.

Ранее ученые обнаружили странную структуру в форме пончика глубоко в недрах Земли.

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