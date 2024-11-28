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В США доказали высокую эффективность одного из лекарств от ВИЧ

Университет Эмори сообщил о высокой эффективности ленакапавира в борьбе с ВИЧ

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NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Противовирусный препарат «Ленакапавир» предотвращает 96-99% случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) при его введении в организм каждые полгода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Университета Эмори (США).

После третьей фазы клинических испытаний выяснилось, что препарат предотвращает 96% случаев заражений ВИЧ, эффективно воздействует на мужчин и на женщин. Если «Ленакапавир» сделать доступным для широких слоев населения, то появится возможность снизить заболеваемость ВИЧ на глобальном уровне, подчеркнул профессор Карлос дель Рио.

Молекулы препарата способны соединяться с белковыми звеньями, из которых состоит оболочка ВИЧ, что приводит к формированию дефектных частиц вируса иммунодефицита.

«Ленакапавир» был разработан исследователями из корпорации Gilead Sciences и одобрен для клинического применения в США, Канаде и странах ЕС в конце 2022 года.

В августе директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал стоимость препарата его единственным минусом — $40 тыс. за годовой курс, что для развивающихся стран «неприемлемо».

Ранее сообщалось, что в России заболеваемость ВИЧ и СПИД достигла исторического минимума.

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