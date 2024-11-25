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В России заболеваемость ВИЧ и СПИД достигла исторического минимума

Мурашко сообщил о спаде заболеваемости ВИЧ и СПИД до исторического минимума

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о спаде заболеваемости ВИЧ и СПИД на 40% с 2016 года — до исторического минимума. Его слова приводит РИА Новости.

Такую статистику привел Михаил Мурашко, выступая на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. По словам министра, Россия занимает лидирующие позиции в мире по охвату населения тестированием на ВИЧ. В 2023 году тестирование прошли 35% граждан страны, что позволило выявить 55 тысяч новых случаев заболевания, что на 1,5% меньше, чем в 2022 году.

Отдельно министр отметил рост охвата больных ВИЧ антиретровирусной терапией до 90%.

До этого аналитики экспертной группы «Здравресурс» заявили, что медучреждения России закупают на 30% меньше тестов на ВИЧ, чем необходимо. Эксперты заявили, что тестов в 2023 году хватило только на 80% нуждающихся в обследовании на вирусную нагрузку, и только на 59% от необходимого количества тестов на иммунный статус.

Ранее в России оценили, как скоро ВИЧ-инфекция станет излечимой.

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