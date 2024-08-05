Ученые испытали новый препарат для защиты от ВИЧ

Ученые испытали новый препарат «Ленакапавир», защищающий от ВИЧ. Об этом сообщил РБК директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

Покровский пояснил, что новизна препарата в том, что его вводят именно с помощью инъекций. До этого ранее для доконтактной профилактики выпускали только в форме таблеток.

По его словам, ни одна из более чем двух тысяч испытуемых женщин, которым кололи препарат, получили вирус, но не заразилась им. Ученый объяснил, что таблетки нужно пить ежедневно, поэтому есть риск пропустить прием.

«Поэтому в той группе, где принимали таблетки, там оказалось несколько зараженных. А вот там, где делали инъекции, там из двух тысяч женщин ни одна не заразилась. Вот это я считаю грандиозным успехом», — отметил он.

Единственным минусом препарата Покровский назвал его стоимость — $40 тыс. за годовой курс ленакапавира, что для развивающихся стран «неприемлемо».

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также высоко отметил результаты испытания препарата, но обратил внимание, что его используют для профилактики ВИЧ, а не для лечения или терапии.

«Иными словами, вирус может попасть в организм, но ленакапавир блокирует существенную долю вируса и мешает проникновению вирионов в ядро клетки, вследствие чего заражение не происходит», — заключил профессор.

Ранее стало известно, что лекарство от рака уничтожило ВИЧ в мозге приматов.