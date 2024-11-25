Жители российского региона приняли странные огни в небе за «Орешник»

В выходные в небе над Челябинской областью жители заметили странные огни, которые приняли за баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом сообщил портал 74.ru.

По данным портала, огни были видны над Челябинском, Озерском, Златоустом и другими городами региона. Местные жители снимали явление на видео, выкладывая их в социальные сети. Среди основных версий происхождения огней — спутники Starlink, истребители и «Орешник».

«Вроде, новая ракета «Орешник» летит, в других группах видел, что был пробный запуск», — написал один из жителей в социальных сетях.

Однако огни в небе оказались Международной космической станцией (МКС). На сайте МКС есть график, по которому аппарат пролетает над Челябинской областью. Так, станцию можно было увидеть 24 ноября в 18:39 по местному времени. В следующей раз МКС пролетит над российским регионом 25 ноября в 17:51 и в 19:28.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал главную интригу в истории с «Орешником».