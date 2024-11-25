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Военный эксперт назвал главную интригу в истории с «Орешником»

Военэксперт Пинчук: скорость ракеты Орешник распределена по всей фазе полета

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Новейшая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» способна преодолеть пять тысяч километров со скоростью 10 махов, а это практически вся Европа. Об этом в беседе с Tsargrad.tv напомнил военный эксперт, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

«Вся интрига в том, как эти 10 махов распределены. А распределены они по всей фазе полета. Обычно, когда гиперзвуковые ракеты заходят на цель, у них меняется скорость движения, на доведение. Она либо понижается, либо повышается. Там специалисты, я думаю, будут прояснять этот вопрос», — прокомментировал Пинчук.

Он добавил, что сейчас в мире происходит революция гиперзвука. Комплекс «Орешник» идет в логике современных военных разработок.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали главное преимущество «Орешника».

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