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Космонавты с орбиты поздравили с Днем матери

Российские космонавты с орбиты МКС поздравили с Днем матери

Российские космонавты с орбиты Международной космической станции (МКС) поздравили россиянок с Днем матери. Об этом сообщает ТАСС.

В поздравлении участвовали Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов.

«Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности», — сказал Овчинин.

Вагнер назвал материнскую любовь «великой силой». Горбунов пожелал ценить материнскую заботу.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее поздравила россиянок с Днем матери, отметив материнство как «высокую миссию женщины».

14 ноября сообщалось, что правительство РФ подготовило демографическую стратегию «семейноцентризма». В ее рамках российские власти планируют усовершенствовать правила предоставления материнского капитала, повысить эффективность выплаты алиментов, ввести награды для «многовнуковых» дедушек и бабушек и принять другие меры.

Ранее Володин поздравил россиян с Днем матери.

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