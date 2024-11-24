Володин поздравил россиян с Днем матери

Председатель ГД Вячеслав Володин поздравил в своем Telegram-канале россиянок с Днем матери.

По его словам, матери вселяют в людей веру в собственные силы, а также делятся мудростью, когда к ним приходят за советом и искренне радуются успехам их детей.

Он напомнил, что женщина — хранительница домашнего очага, а мужчина — защита и опора. Володин пожелал всем мамам здоровья, счастья и долголетия.

«Если получится и у вас есть такая возможность, постарайтесь провести сегодняшний выходной день с мамой», — посоветовал Володин.

Традиционно День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2024 году этот праздник выпал на 24 ноября.

В нашей стране было несколько попыток учредить этот праздник и сделать его всенародным. Первая состоялась в 1915 году 1 декабря, но праздник не стал популярным. В СССР в октябре 1988 года учительница из Баку Эльмира Гусейнова организовала посвященный мамам праздник в школах города, а также попыталась сделать его популярным.

Снова о Дне матери вспомнили уже в 1993 году — в современной России. Праздник сначала провели в Якутии по инициативе правительства региона, а датой назначили третье воскресенье ноября.

В 1998 году депутат Госдумы и член Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина предложила сделать День матери официальным всероссийским праздником. В тот же год президент России Борис Ельцин подписал указ об официальном учреждении этого праздника с целью «повышения социальной значимости материнства».

Ранее российские солдаты из зоны СВО передали поздравления всем матерям страны.