Ученые начали испытания ракетного двигателя с почти неограниченным радиусом полета

Британские ученые из Саутгемптонского университета (UOS) приступили к испытаниям нового ракетного двигателя для космоса, имеющего почти неограниченный радиус полета. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам авторов проекта, технология основана на использовании в качестве топлива любого металла, который способен гореть: меди, железа, алюминия и других.

Теоретически это даст космическому кораблю с подобной установкой почти неограниченный радиус полета, поскольку аппарат сможет пополнять запасы горючего минералами с астероидов, лун и других космических объектов.

Команда проведет тесты двигательной системы под названием Super Magdrive в лаборатории для измерения тяги.

Руководитель исследования и разработчик плазменного двигателя ракеты SpaceX Falcon 9, доктор Минкван Ким отметил, что Super Magdrive поможет космическим кораблям и зондам добраться до регионов Вселенной, которые прежде считались недостижимыми. Сегодня эти аппараты приводятся в движение топливом в виде инертных газов, таких как ксенон или криптон.

Ранее в России разработали ракетные двигатели для полетов в дальний космос.