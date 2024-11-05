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Советник Байдена стал обладателем самого высокого IQ в мире

BBC: советник Байдена математик Тао стал мировым рекордсменом по уровню IQ

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AP

Советник президента США Джо Байдена по науке и технологиям Теренс Тао стал обладателем самого высокого IQ в мире — его коэффициент интеллекта находится между 225 и 230. Об этом пишет журнал BBC Science Focus.

Тао, прозванный «Моцартом математики», является самым молодым профессором Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Он начал изучать науку на университетском уровне в девять лет, а в 16-летнем возрасте уже работал над докторской диссертацией.

Математик опубликовал свыше 300 научных работ и 17 книг.

В октябре журнал Alcohol and Alcoholism писал, что у лиц с высоким IQ в школе больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета. Исследователям удалось установить, что с каждым увеличением IQ на один пункт вероятность сообщения об умеренном или чрезмерном потреблении алкоголя возрастала на 1,6%.

18 августа психологи назвали признаки, которые могут указывать на высокий коэффициент интеллекта (IQ) человека. Специалисты указали на любовь к чтению, беспорядок, разговоры с самим собой и ночной образ жизни.

Ранее ученые доказали связь между IQ и генетикой.

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