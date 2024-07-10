Ученые доказали связь между IQ и генетикой

Коэффициент интеллекта (IQ) человека в значимой степени зависит от генетических факторов. К такому выводу пришла группа ученых из Калифорнийского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Специалисты подвели итоги многолетнего эксперимента с участием однояйцевых близнецов, воспитанных порознь.

Однояйцевые или монозиготные близнецы представляют большой интерес для исследователей, поскольку они разделяют 100% своего генетического материала, тогда как разнояйцевые братья и сестры генетически совпадают лишь на 50%.

В эксперименте задействовали три отдельные группы: монозиготные близнецы из Китая, воспитывавшиеся раздельно, близнецы из Дании, также воспитавшиеся порознь, и «виртуальные близнецы» — сводные братья и сестры одного возраста, которые воспитывались вместе, но не состояли в биологическом родстве.

Исследование измеряло интеллект близнецов в двух временных точках с использованием соответствующего возрасту теста IQ Векслера.

Результаты показали, что у китайских близнецов, воспитывавшихся отдельно, показатели IQ со временем стали более схожими.

Внутрипарная разница в показателях IQ снизилась со среднего значения 11,93 балла при первом тестировании до 7,93 балла при втором тестировании. Это значит, что по мере взросления близнецов их общая генетическая структура играла более заметную роль в определении их интеллекта, несмотря на то, что они воспитывались в разных условиях.

Аналогичным образом, датские взрослые близнецы, воспитанные отдельно, также показали увеличение сходства IQ с течением времени, при этом их внутриклассовая корреляция выросла с 0,64 в момент первого теста до 0,74 ко второму теста.

В отличие от близнецов, воспитанных отдельно, виртуальные близнецы продемонстрировали снижение сходства IQ с течением времени. Внутриклассовая корреляция их оценок IQ снизилась с 0,30 в момент первого замера до 0,11 ко второму тесту, что указывает на то, что влияние общей среды на интеллект уменьшается по мере взросления.

Исследование показало, что хотя уровень интеллекта может меняться со временем, направление и степень этих изменений зависят от генетических факторов.

Ранее ученые выяснили, как эмпатия человека меняется с возрастом.