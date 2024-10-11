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Найдена связь между высоким IQ и алкоголизмом

Alcohol and Alcoholism: высокий IQ в школе связан с алкоголизмом в зрелости

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Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета установили, что у лиц с высоким IQ в школе больше шансов стать алкоголиками во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Alcohol and Alcoholism.

Научная работа была основана на материалах Висконсинского лонгитюдного исследования, которое охватывает информацию об уровне интеллекта и жизненных привычках свыше 10 тысяч людей, родившихся в 1939 году и окончивших школу в Висконсине. Для увеличения разнообразия выборки исследователи случайным образом отобрали 8254 дополнительных участника.

Испытуемые были разделены на три категории: трезвенники, умеренно пьющие (от одной до 29 единиц алкоголя в месяц для женщин и до 59 — для мужчин) и сильно пьющих (более 30 единиц алкоголя для женщин в месяц и более 60 — для мужчин). После этого ученые проанализировали информацию об IQ добровольцев в старших классах школы.

Исследователям удалось установить, что с каждым увеличением IQ на один пункт вероятность сообщения об умеренном или чрезмерном потреблении алкоголя возрастала на 1,6%. Кроме того, случаи алкоголизма были более распространены среди мужчин по сравнению с женщинами, что подтверждает результаты других исследований о большей склонности первых к рискованному употреблению спиртного.

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