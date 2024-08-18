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Ученые назвали признаки высокого уровня IQ

Daily Mail: ночной образ жизни и разговоры с собой указывают на высокий IQ

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Depositphotos

Психологи назвали признаки, которые могут указывать на высокий коэффициент интеллекта (IQ) человека. Об этом пишет издание Daily Mail.

Среди прочего специалисты указали любовь к чтению, беспорядок, разговоры с самим собой и ночной образ жизни. В частности, по словам специалистов, беседы с самим собой могут положительно влиять на уверенность, внимательность и улучшать память, а жизнь в беспорядке может указывать на нестандартное мышление.

«Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедший. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека», — говорится в публикации.

Кроме того, высоким уровнем IQ обладают мечтатели и интроверты, добавили журналисты.

До этого группа ученых из Калифорнийского университета пришла к выводу, что коэффициент интеллекта (IQ) человека в значимой степени зависит от генетических факторов.

Специалисты проводили исследования на группах близнецов. Так, однояйцевые или монозиготные близнецы представляют большой интерес для исследователей, поскольку они разделяют 100% своего генетического материала, тогда как разнояйцевые братья и сестры генетически совпадают лишь на 50%.

Ранее ученые разработали алгоритм для роботов, учитывающий такой параметр, как человеческая небрежность.

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