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Ученые нашли способ защитить клетки мозга от гибели при деменции

Science: найдены молекулы, способные остановить гибель клеток мозга при деменции

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые нашли молекулы, которые могут остановить гибель клеток мозга при деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Болезнь Альцгеймера — основная форма деменции, поражающая более 55 миллионов человек по всему миру. Она приводит к гибели нервных клеток мозга. Это происходит в результате конкретной последовательности биохимических реакций — некроптоза. Ранее в экспериментах на мышах ученые выявили молекулы, которые играют ключевую роль в этом процессе.

В новом исследовании ученые выяснили, что остановить некроптоз могут особые молекулы. Они блокируют запуск реакций, которые приводят к гибели клеток. После дополнительных исследований обнаруженные ими молекулы могут лечь в основу новых лекарств против деменции.

До этого ученые выяснили, что любые регулярные тренировки снижают риск летального исхода при деменции. Также было показано, что препарат против заболевания глаз (глаукомы) может смягчить симптомы болезни Альцгеймера у животных.

Ранее врач рассказала, какие болезни скрываются за вегетососудистой дистонией.

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