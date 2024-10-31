Найден возможный способ снизить риск летального исхода при деменции на 30%

Физическая активность любой интенсивности связана со снижением риска летального исхода у больных деменцией на 30%. Это показало исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Ученые проанализировали данные 60 тысяч пациентов из Южной Кореи, у которых была выявлена деменция. Средний возраст участников составил 74 года, три четверти страдали от болезни Альцгеймера, 12,5% — сосудистой деменцией, у остальных были иные формы заболевания.

Физическая активность до и после выявления деменции была связана со снижением риска летального исхода. Результат наблюдался при любом типе деменции и любой интенсивности нагрузки. При этом чем больше времени человек посвящал спорту, тем ниже был его риск летального исхода.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь между тренировками и снижением риска летального исхода. Однако ученые рекомендовали заниматься легкой активностью не менее пяти раз в неделю как минимум по 30 минут, либо интенсивной — три и более раз в неделю по 20 минут. У тех, кто соответствовал этим критериям, риск летального исхода был на 30% ниже, чем у тех, кто вел малоподвижный образ жизни.

Бег, аэробика, быстрая езда на велосипеде и восхождение на высоты в течение более 20 минут были определены как высокоинтенсивные упражнения. Активность умеренной интенсивности включала быструю ходьбу, теннис и езду на велосипеде в обычном темпе в течение более 30 минут. К легкой интенсивности отнесли ходьбу более 30 минут.

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