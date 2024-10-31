Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден возможный способ снизить риск летального исхода при деменции на 30%

BJSM: физическая активность снижает риск летального исхода при деменции на 30%

close
Focus and Blur/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность любой интенсивности связана со снижением риска летального исхода у больных деменцией на 30%. Это показало исследование, опубликованное в British Journal of Sports Medicine (BJSM).

Ученые проанализировали данные 60 тысяч пациентов из Южной Кореи, у которых была выявлена деменция. Средний возраст участников составил 74 года, три четверти страдали от болезни Альцгеймера, 12,5% — сосудистой деменцией, у остальных были иные формы заболевания.

Физическая активность до и после выявления деменции была связана со снижением риска летального исхода. Результат наблюдался при любом типе деменции и любой интенсивности нагрузки. При этом чем больше времени человек посвящал спорту, тем ниже был его риск летального исхода.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь между тренировками и снижением риска летального исхода. Однако ученые рекомендовали заниматься легкой активностью не менее пяти раз в неделю как минимум по 30 минут, либо интенсивной — три и более раз в неделю по 20 минут. У тех, кто соответствовал этим критериям, риск летального исхода был на 30% ниже, чем у тех, кто вел малоподвижный образ жизни.

Бег, аэробика, быстрая езда на велосипеде и восхождение на высоты в течение более 20 минут были определены как высокоинтенсивные упражнения. Активность умеренной интенсивности включала быструю ходьбу, теннис и езду на велосипеде в обычном темпе в течение более 30 минут. К легкой интенсивности отнесли ходьбу более 30 минут.

Ранее невролог раскрыла первые признаки инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами