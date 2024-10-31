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Препарат против заболевания глаз смягчил симптомы деменции у животных

Nature: препарат против глаукомы может смягчить симптомы болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Ученые из Университета Кембриджа выяснили, что препарат для лечения глаукомы (повышенного внутриглазного давления) может защитить от накопления в мозге токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования на животных опубликованы в журнале Nature Chemical Biology.

Авторы работы проанализировали более 1400 лекарственных соединений на рыбках данио-рерио. Животные были генетически модифицированы для имитации так называемых таупатий — заболеваний, связанных с накоплением бляшек (агрегатов) тау-белков в мозге. Эта группа различных форм деменции включает и болезнь Альцгеймера.

Ученые обнаружили, что препараты из группы ингибиторов карбоангидразы могут защищать от накопления агрегатов тау-белка. Также они смягчали признаки заболевания у данио-рерио и мышей. Один из препаратов этой группы — лекарство от глаукомы метазоламид.

Эти препараты блокируют работу фермента карбоангидразы, который регулирует уровень кислотности в клетке. В результате лизосомы — «клеточные мусоросжигатели» — перемещаются на поверхность клетки, где сливаются с клеточной мембраной и «выплевывают» тау.

Исследование проводили на данио-рерио из-за их быстрого достижения зрелости. Результаты ученых еще предстоит проверить в исследованиях более сложных животных и людей.

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