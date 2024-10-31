Врач рассказала, какие болезни скрываются за вегетососудистой дистонией

Депрессия, тревожное расстройство и панические атаки могут вызывать симптомы вегетососудистой дистонии. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.

«ВСД часто путают с депрессией, тревожными расстройствами, паническими атаками и функциональной диспепсией. Эти состояния имеют схожие симптомы, в том числе головокружение, тошноту, перепады артериального давления. Вместо того, чтобы маркировать как ВСД эти неспецифические симптомы, может быть полезно сосредоточиться на выявлении и лечении их реальных причин», — подчеркнула Буракова.

Термин «ВСД» предложил советский академик Савицкий в конце 1950-х годов. Его используют в России и некоторых других странах Восточной Европы, но западные страны и ВОЗ его не признают. Диагноз ВСД критикуется за отсутствие конкретики и четких диагностических критериев.

«Под вегетососудистой дистонией понимают широкий спектр нарушений автономной нервной системы. Она регулирует непроизвольные функции организма, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, пищеварение и температуру тела. Поэтому диагноз ВСД может получить человек, страдающий от перебоев в работе сердца, головокружения, болей в голове, слабости, потоотделения, нарушений работы ЖКТ, головных болей. Однако диагноза «вегетососудистая дистония» не существует», — рассказала врач.

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