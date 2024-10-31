проект

>

Врач рассказала, какие болезни скрываются за вегетососудистой дистонией

Врач Буракова: за вегетососудистой дистонией могут скрываться нарушения психики

close
mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Депрессия, тревожное расстройство и панические атаки могут вызывать симптомы вегетососудистой дистонии. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт сети «Клиника Фомина» Наталья Буракова.

«ВСД часто путают с депрессией, тревожными расстройствами, паническими атаками и функциональной диспепсией. Эти состояния имеют схожие симптомы, в том числе головокружение, тошноту, перепады артериального давления. Вместо того, чтобы маркировать как ВСД эти неспецифические симптомы, может быть полезно сосредоточиться на выявлении и лечении их реальных причин», — подчеркнула Буракова.

Термин «ВСД» предложил советский академик Савицкий в конце 1950-х годов. Его используют в России и некоторых других странах Восточной Европы, но западные страны и ВОЗ его не признают. Диагноз ВСД критикуется за отсутствие конкретики и четких диагностических критериев.

«Под вегетососудистой дистонией понимают широкий спектр нарушений автономной нервной системы. Она регулирует непроизвольные функции организма, включая частоту сердечных сокращений, артериальное давление, пищеварение и температуру тела. Поэтому диагноз ВСД может получить человек, страдающий от перебоев в работе сердца, головокружения, болей в голове, слабости, потоотделения, нарушений работы ЖКТ, головных болей. Однако диагноза «вегетососудистая дистония» не существует», — рассказала врач.

Ранее врач рассказала, как часто можно есть яйца без повышения холестерина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами