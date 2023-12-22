Колумбия надеется вернуть миллиарды сокровищ из «Святого Грааля кораблекрушений»

Правительство Колумбии объявило, что попытается поднять предметы с затонувшего в 1708 году галеона «Сан-Хосе», который, как полагают, содержит груз стоимостью в миллиарды долларов. Об этом пишет The Guardian.

300-летнее затонувшее судно, часто называемое «Святым Граалем кораблекрушений», вызвало споры, так как является одновременно археологическим и экономическим сокровищем.

Министр культуры Колумбии Хуан Давид Корреа заявил, что первые попытки будут предприняты в период с апреля по май будущего года, в зависимости от состояния океана в Карибском море. Корреа пообещал, что это будет научная экспедиция.

«Это археологические развалины, а не сокровища», — заявил Корреа после встречи с президентом Густаво Петро. «Это возможность для нас стать страной, находящейся впереди подводных археологических исследований», — уточнил чиновник.

Предполагается, что на корабле находится 11 миллионов золотых и серебряных монет, изумруды и другой ценный груз из еще испанской колонии, стоимость которого в случае обнаружения может составить миллиарды долларов.

Корреа сказал, что материал, извлеченный из места крушения, вероятно, с помощью роботизированного или подводного корабля, будет доставлен на борт военного корабля для анализа. По результатам может быть запланирована вторая попытка.

Галеон «Сан-Хосе» затонул в бою с британскими кораблями более 300 лет назад. Он был обнаружен в 2015 году, но начались юридические и дипломатические споры.

В 2018 году правительство Колумбии отказалось от планов поднять корабль из-за споров с частной фирмой, которая также претендует на сокровища.

Экспертный орган ЮНЕСКО, защищающий подводное культурное наследие, направил письмо в Колумбию, в котором выразил обеспокоенность тем, что возвращение сокровищ для продажи, а не ради их исторической ценности, «приведет к безвозвратной утрате значительного наследия».

«Разрешение коммерческой эксплуатации культурного наследия Колумбии противоречит лучшим научным стандартам и международным этическим принципам, особенно изложенным в Конвенции ЮНЕСКО о подводном культурном наследии», — говорилось в письме.

Колумбия не подписала Конвенцию ООН по морскому праву, которая подчинила бы ее международным стандартам и потребовала бы информировать ЮНЕСКО о своих планах в отношении затонувшего корабля.

Точное местоположение корабля является государственной тайной. Корабль затонул где-то в районе колумбийского полуострова Бару, к югу от Картахены, в Карибском море.

Корабль стал предметом судебной тяжбы в США, Колумбии и Испании по поводу того, кому принадлежат права на затонувшее сокровище.

Сообщается, что трехпалубный «Сан-Хосе» имел длину 45 метров, ширину 14 метров и был вооружен 64 орудиями.

Колумбия сообщила, что исследователи нашли бронзовые пушки, которые находятся в хорошем состоянии, а также керамические и фарфоровые вазы и личное оружие.

Исследователи говорят, что характеристики пушек не оставляют сомнений в том, что это затонувший корабль «Сан-Хосе».

Ранее сообщалось, что затонувшие корабли оказались важными убежищами для сохранения обитателей моря.

Ранее дайверы отправились искать артефакты к затонувшему кораблю «Валаамский монастырь».