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Астрономы обнаружили высокоэнергетическую частицу, пришедшую из пустоты космоса

Science: частица с высокой энергией «Аматэрасу» пришла из пустой зоны космоса

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Ученые из Столичного университета Осаки новую космическую частицу с чрезвычайно высокой энергией. Ее назвали «Аматэрасу» в честь японской богини Солнца. Исследование опубликовано в журнале Science.

Космические лучи — это потоки заряженных частиц, источники которых лежат в космосе. Исключительно редкие лучи могут достигать энергии одного эксаэлектронвольта (ЭэВ), что примерно в миллион раз больше, чем у самых мощных ускорителей частиц, созданных человечеством. В поисках таких лучей международная группа ученых с 2008 года проводит эксперимент Telescope Array. Этот детектор космических лучей состоит из 507 наземных станций.

27 мая 2021 года в рамках этого проекта исследователи обнаружили частицу «Аматэрасу» с колоссальным уровнем энергии 244 ЭэВ. В направлении, из которого пришла частица, находится локальная пустота Вселенной. Частица с наибольшей энергией «Oh-My-God» (О-Мой-Бог) была обнаружена в 1991 году, ее энергия составляла 320 ЭэВ.

«В направлении, откуда пришли космические лучи, не было обнаружено ни одного значимого астрономического объекта, что позволяет предположить возможность существования неизвестных астрономических явлений», — считают авторы открытия.

Ранее астрономы выяснили, почему карликовые галактики производят больше всего звезд во Вселенной.

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