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Затонувшие корабли оказались важными убежищами для сохранения обитателей моря

Marine Ecology: обломки кораблекрушений повышают плотность морской жизни на 340%

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Британские ученые из Плимутского университета выяснили, что затонувшие корабли играют важную роль для сохранения морских биологических систем, предоставляя убежище для водорослей, рыб, кораллов и других существ. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Ecology.

Согласно подсчетам ученых, на дне вдоль береговой линии Британских островов можно найти около 50 тыс. потерпевших кораблекрушение судов. Многие из них находятся там уже более столетия и своим присутствием защищают данные районы от тралового рыболовства.

Исследователи при поддержке экипажей местных судов собрали видеозаписи затонувших кораблей, их окрестностей в радиусе 50 метров и проконтролировали места на расстоянии более 150 метров от места крушения.

Оказалось, что средняя плотность морской жизни вблизи затонувших кораблей на 240% выше чем в местах, где осуществляется траловый лов. В радиусе 50 метров от обломков этот показатель повышается до 340%.

«Промышленное использование донных рыболовных снастей стало обычным явлением с 1800-х годов и существенно изменило морские сообщества и экосистемы. За пределами охраняемых законом участков моря какая-либо защита предоставляется только районам, недоступным для траулеров, поэтому места кораблекрушений редко подвергаются воздействию траловых сетей», — отметила ведущий автор исследования Дженни Хикман.

Ранее ученые выяснили, как изменение климата повлияет на морскую жизнь.

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