Затонувшие корабли оказались важными убежищами для сохранения обитателей моря

Британские ученые из Плимутского университета выяснили, что затонувшие корабли играют важную роль для сохранения морских биологических систем, предоставляя убежище для водорослей, рыб, кораллов и других существ. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Ecology.

Согласно подсчетам ученых, на дне вдоль береговой линии Британских островов можно найти около 50 тыс. потерпевших кораблекрушение судов. Многие из них находятся там уже более столетия и своим присутствием защищают данные районы от тралового рыболовства.

Исследователи при поддержке экипажей местных судов собрали видеозаписи затонувших кораблей, их окрестностей в радиусе 50 метров и проконтролировали места на расстоянии более 150 метров от места крушения.

Оказалось, что средняя плотность морской жизни вблизи затонувших кораблей на 240% выше чем в местах, где осуществляется траловый лов. В радиусе 50 метров от обломков этот показатель повышается до 340%.

«Промышленное использование донных рыболовных снастей стало обычным явлением с 1800-х годов и существенно изменило морские сообщества и экосистемы. За пределами охраняемых законом участков моря какая-либо защита предоставляется только районам, недоступным для траулеров, поэтому места кораблекрушений редко подвергаются воздействию траловых сетей», — отметила ведущий автор исследования Дженни Хикман.

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