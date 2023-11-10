Биологи нашли странное яйцекладущее млекопитающее, которого никто не видел более 60 лет

Участники международной научной экспедиции Expedition Cyclops обнаружили живую особь проехидны Аттенборо — яйцекладущего млекопитающего, живущего на индонезийском острове Новая Гвинея. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Проехидна Аттенборо была названа в честь знаменитого британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. До сих пор вид был известен лишь по одному экземляру, найденному в 1961 году. С того времени никто не видел этих существ.

Команда экспедиции сумела доказать существование проехидны Аттенборо в ходе изучения Циклоповых гор в индонезийской провинции Папуа на Новой Гвинее. Этот регион остается одной из наименее изученных точек мира.

Специалисты в ходе четырех недель размещали камеры в горных лесах, однако не могли найти никаких следов животного. Но в последний день пребывания неуловимый зверь все-таки попал на снимки, которые стали первыми в истории кадрами, запечатлевшими это млекопитающее.

«Проехидна Аттенборо имеет шипы ежа, морду муравьеда и лапы крота. Причина, по которой ехидна так непохожа на других млекопитающих, заключается в том, что она принадлежит к однопроходным — группе яйцекладущих особей, которая отделилась от общего древа жизни млекопитающих около 200 млн лет назад», — объяснил глава экспедиции, биолог Оксфордского университета Джеймс Кемптон.

Кроме проехидны, ученые также нашли в Циклоповых горах совершенно новый род сухопутных креветок, обитающих на деревьях. Существа приспособились к жизни в лесу благодаря высокой влажности.

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