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Некоторые вирусы способствуют росту клеток человека, обнаружили биологи

Monash: пожирающие бактерии вирусы способствуют росту клеток человека

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Wikimedia Commons

Ученые из Университета Монаша (Monash) выяснили, что клетки млекопитающих могут использовать вирусы-бактериофаги для своего роста. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

В новом исследовании биологи изучили хорошо известный тип бактериофага под названием Т4, который обычно инфицирует бактерии Escherichia coli (кишечную палочку). В лаборатории они заразили бактериофагом иммунные клетки мыши, клетки легких человека и клетки почек собаки. Оказалось, что клетки млекопитающих могут пожирать вирус и использовать для своего питания. Также контакт с ними активировал сигнальные пути, которые способствуют росту и выживанию клеток. Ученых удивило это открытие, поскольку известно, что другие бактериофаги вызывают воспалительные реакции у млекопитающих. Ранее вирус Т4 был найден в кишечнике человека.

Авторы отметили, что продемонстрировали этот эффект только на клетках в лаборатории. Требуется подтвердить их открытие в экспериментах с участием животных. Тем не менее они надеются, что полученные результаты позволят разработать бактериофаговую терапию для лечения инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам супербактериями.

Ранее ученые выяснили, как одомашнивание животных ухудшило здоровье человека.

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