В Якутии из-за изменения климата появились нетипичные для региона виды животных

В Якутии из-за изменений климата начали появляться виды животных и растений, которые ранее были нетипичны для этого региона. Об этом сообщил ЯСИА Никита Тананаев, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения СО РАН и заведующий лабораторией по изучению климата и экосистем северных регионов СВФУ. Он отметил, что растительный мир реагирует на изменение климата быстрее, что уже приводит к изменениям в ландшафтах.

Животный мир также адаптируется достаточно быстро, и в Якутии начинают появляться виды, которых ранее не было. Недавно был замечен черный гриф в Намском районе, который ранее не обитал в этом регионе. Это свидетельствует о том, что животные ощущают все более благоприятные климатические условия на новых территориях. Однако также появились клещи, которые стали причиной больших неудобств.

В последние годы на территории Якутии было зафиксировано множество редких видов животных и насекомых, которые нетипичны для этого региона.

Среди последних открытий был обнаружен новый редкий подвид арктической бабочки в верхней части горного массива Арга-Тас. Изменения климата также может сыграть роль в возникновении гибридов животных. Например, на низовьях реки Колымы, где обитают белые медведи, начали появляться бурые медведи. Ученые предполагают, что в будущем могут появиться гибриды белых и бурых медведей.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.