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Ученые создали антимикробное покрытие, упраздняющее необходимость в дезинфекции

RSC Sustainability: бактерицидный состав на основе меди устраняет супербактерии

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Cha Song Ho/AP

Канадские ученые из Университета Саскачевана и Виндзорского университета разработали новое антимикробное покрытие, которое не нужно дезинфицировать. Оно может упросить санитарную очистку поверхностей в общественных местах — дверных ручек, поручней эскалаторов и так далее. Исследование опубликовано в научном журнале RSC Sustainability

Химики протестировали соединение ионных жидкостей и наночастиц меди, использовав естественное свойство меди притягиваться к клеточным стенкам патогенов за счет электростатического эффекта. Частички металла разрушают бактерии, включая устойчивые к антибиотикам микроорганизмы.

По словам одного из авторов исследования, доктора Абхинандана Банерджи, их разработка может решить проблему дезинфекции. Современные обеззараживающие средства на основе хлора необходимо наносить на поверхности постоянно, для чего требуется специальный сотрудник или громоздкие устройства для автоматизации. Кроме того, едкие соединения постепенно разъедают обрабатываемые материалы, из-за чего в них накапливается еще больше болезнетворных микроорганизмов.

В дальнейшем ученые намерены протестировать безопасность созданных ими составов для человека на предмет токсичности и аллергических реакций.

Ранее ученые создали покрытие с титановыми микрошипами, разрывающими болезнетворные бактерии.

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