Биологи нашли «инопланетную» слизь в подземных пещерах Австралии

Группа австралийских ученых из Университета Маккуори в Сиднее обнаружила необычное микробное сообщество в подводных пещерах Уибабби, расположенных под равниной Налларбор. Оказалось, что микроорганизмы сумели приспособиться к жизни в полной темноте и создать экосистему, напоминающую инопланетную жизнь. Исследование опубликовано на сайте научного учреждения.

Микробные колонии создали в заполненных водой гротах слизистые завесы. Специалисты предположили, что организмы выживают во тьме за счет неких необычных химических реакций, но они не знали, о каких именно процессах может идти речь.

Чтобы найти недостающее звено, исследователи применили новые инструменты, включая секвенирование ДНК и сканирующую электронную микроскопию. Подход позволил обнаружить в пещерной слизи доминирующую группу одноклеточных архей Thaumarchaeota.

Ученые выяснили, что населяющие пещеры Уибабби микробы добились полной независимости от солнечного света и других экосистем, научившись окислять аммиак в соленой воде.

«Это еще раз доказывает, что жизнь в темных уголках планеты проявляется во многих странных формах, многие из которых до сих пор неизвестны», — отметил автор исследования, профессор Иэн Полсен.

Ранее микробиологи обнаружили неизвестный вирус в отложениях со дна Марианской впадины.