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Биологи предупредили об угрозе исчезновения одного из крупнейших цветков в мире

PPP: 60% видов гигантского цветка раффлезия под угрозой вымирания

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Depositphotos

Международная группа ученых из Индонезии и Филиппин установила, что более половины (60%) разновидностей цветка раффлезии могут исчезнуть из-за сокращения естественной среды обитания. Исследование опубликовано в научном журнале Plants, People, Planet (PPP).

Раффлезия — паразитическое растение, обитающее в Юго-Восточной Азии. Оно известно огромными цветами, считающимися одними из крупнейших в мире. Диаметр одного цветка может превышать один метр, а его вес доходит до 10 кг. Раффлезия распространяет сильный запах тухлого мяса, привлекающий насекомых.

По словам биологов, из-за угрозы экологии некоторые виды раффлезии могут вымереть до того, как их откроют ученые. Растения оказались очень чувствительны к потере природных территорий из-за человеческой деятельности.

«Нам срочно нужен совместный межрегиональный подход, чтобы спасти некоторые из самых удивительных цветов в мире, большинство из которых сейчас находятся на грани исчезновения», — отметил один из авторов научной работы Крис Торогуд.

Ученые уточнили, что одним из способов сохранения раффлезии может стать развитие экотуризма, а также размножение цветов в ботанических садах Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии.

Ранее исследователи выяснили, что вымирающий в дикой природе вид попугаев приспособился к жизни в городах и начал процветать.

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