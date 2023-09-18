Ученые оценили расстояние между звездами в Млечном Пути

Группа ученых из Национальной радиоастрономической обсерватории в США провела исследование, чтобы понять, как далеко звезды расположены друг от друга. Выяснилось, что среднее расстояние между двумя звездами в Млечном Пути составляет около пяти световых лет или 47 трлн километров. Своими результатами исследователи поделились в журнале LifeScience

Также астрономы подчеркнули, что человеческий глаз неспособен определить это расстояние. Оно настолько велико, что видимая одиночная звезда может оказаться двумя, расположенными близко друг к другу. Одновременно с этим люди недооценивают расстояние между звездами в созвездиях.

Анна Розен, астрофизик и доцент Государственного университета Сан-Диего, отметила, что панорама ночного неба в целом — это 2D-проекция, созданная человеческим зрением. В действительности наблюдатель не может знать, находятся ли звезды на самом деле рядом друг с другом.

Ученые также считают, что расстояние между звездами меняется, потому что на самом деле они не статичны. «Все звезды кажутся неподвижными, но если бы мы могли путешествовать сквозь тысячелетия, то увидели бы, что форма созвездий медленно меняется», — добавил Йос де Брейне, астроном из Европейского космического агентства.

Ранее астрономы обнаружили огромное звездное кольцо вокруг соседней галактики.