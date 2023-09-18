Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые оценили расстояние между звездами в Млечном Пути

LiveScience: люди недооценивают расстояние между звездами в созвездиях

close
100%
Depositphotos

Группа ученых из Национальной радиоастрономической обсерватории в США провела исследование, чтобы понять, как далеко звезды расположены друг от друга. Выяснилось, что среднее расстояние между двумя звездами в Млечном Пути составляет около пяти световых лет или 47 трлн километров. Своими результатами исследователи поделились в журнале LifeScience

Также астрономы подчеркнули, что человеческий глаз неспособен определить это расстояние. Оно настолько велико, что видимая одиночная звезда может оказаться двумя, расположенными близко друг к другу. Одновременно с этим люди недооценивают расстояние между звездами в созвездиях.

Анна Розен, астрофизик и доцент Государственного университета Сан-Диего, отметила, что панорама ночного неба в целом — это 2D-проекция, созданная человеческим зрением. В действительности наблюдатель не может знать, находятся ли звезды на самом деле рядом друг с другом.

Ученые также считают, что расстояние между звездами меняется, потому что на самом деле они не статичны. «Все звезды кажутся неподвижными, но если бы мы могли путешествовать сквозь тысячелетия, то увидели бы, что форма созвездий медленно меняется», — добавил Йос де Брейне, астроном из Европейского космического агентства.

Ранее астрономы обнаружили огромное звездное кольцо вокруг соседней галактики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях