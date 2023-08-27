Названа опасность блесток для природы

Ученые из Центра ядерной энергии в сельском хозяйстве в Бразилии установили, что загрязнение в виде блесток, которые попадают в воду, нарушает жизненных цикл важный бактерий. Результаты своей работы исследователи представили в научной статье, опубликованной в журнале Aquatic Toxiology.

Для производства современных блесток или глиттеров используется полиэтилентерефталатная пленка (РЕТ) и алюминий, напыляемый в вакууме. Научное сообщество относит блестки к так называемому микропластику — полимерным частицам с диаметром меньше пяти миллиметров. Из-за такого состава блестки не разлагаются. Кроме того, из-за размера отфильтровать их крайне сложно.

Попадая в воды, они нарушают жизнь цианобактерий, также известных как сине-зеленые водоросли. В природе сине-зелёные водоросли играют роль продуцента. Они наполняют почву азотными соединениями и органическими веществами. Главной функцией водорослей является воспроизводство кислорода.

Блестки снижают рост бактерий. Увеличение количества блесток увеличивает биообъем цианобактериальных клеток. Это говорит о том, насколько сильно клетки реагируют на стресс. Ученые подчеркнули, что важно принять меры по разработке методов сохранения и защиты сине-зеленых водорослей.

Ранее ученые установили, как загрязнения влияют на устойчивость к паразитам.