Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы три группы проблем, с которыми столкнутся родители в начале учебного года

Психолог Истомина: проблемы в начале учебного года можно разделить на три группы

close
100%
Shutterstock

Совсем скоро дети пойдут в школу, но часто это сопровождается проблемами — как для ребенка, так и для родителя. Как «Газете.Ru» рассказала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Луиза Истомина, их можно условно разделить на три группы: эмоциональные (аффективные), телесные (соматические) и поведенческие.

«К проблемам эмоционального характера можно отнести плаксивость, подавленность, плохое настроение, беспокойство и эмоциональные качели. На соматическом уровне у ребенка может подниматься температура, он может заболевать ОРВИ из-за ослабленного иммунитета. Также стресс проявляется в виде головных болей, проблем с ЖКТ, тошноты и общей истощенности детского организма», – объяснила психолог.

Поведение детей в начале учебного года тоже может измениться. Они могут буквально ходить за родителями по пятам, протестуя: «не хочу идти в школу», «не хочу вставать». У подростков нередко происходят акты агрессии.

«Все эти изменения — не повод бить тревогу. Поговорите с ребенком: спокойно выясните, что его беспокоит. Если справиться самостоятельно не удается, обратитесь за помощью к психологу. Важно: если соматические проявления стресса регулярны, это повод пройти обследования профильных врачей и исключить проблемы со здоровьем», – отметила специалист.

Подробнее о том, как справиться с этими проблемами, составить расписание для ребенка, восстановить его режим и поддержать – в интервью Истоминой «Газете.Ru».

Ранее ученые назвали способы улучшить мыслительные способности ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях