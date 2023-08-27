Названы три группы проблем, с которыми столкнутся родители в начале учебного года

Совсем скоро дети пойдут в школу, но часто это сопровождается проблемами — как для ребенка, так и для родителя. Как «Газете.Ru» рассказала детский медицинский психолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Луиза Истомина, их можно условно разделить на три группы: эмоциональные (аффективные), телесные (соматические) и поведенческие.

«К проблемам эмоционального характера можно отнести плаксивость, подавленность, плохое настроение, беспокойство и эмоциональные качели. На соматическом уровне у ребенка может подниматься температура, он может заболевать ОРВИ из-за ослабленного иммунитета. Также стресс проявляется в виде головных болей, проблем с ЖКТ, тошноты и общей истощенности детского организма», – объяснила психолог.

Поведение детей в начале учебного года тоже может измениться. Они могут буквально ходить за родителями по пятам, протестуя: «не хочу идти в школу», «не хочу вставать». У подростков нередко происходят акты агрессии.

«Все эти изменения — не повод бить тревогу. Поговорите с ребенком: спокойно выясните, что его беспокоит. Если справиться самостоятельно не удается, обратитесь за помощью к психологу. Важно: если соматические проявления стресса регулярны, это повод пройти обследования профильных врачей и исключить проблемы со здоровьем», – отметила специалист.

Подробнее о том, как справиться с этими проблемами, составить расписание для ребенка, восстановить его режим и поддержать – в интервью Истоминой «Газете.Ru».

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