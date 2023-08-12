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Найдены все боковые блоки первой ступени ракеты «Луны-25»

В Хабаровском крае нашли все боковые блоки первой ступени ракеты «Союз-2.1б»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что все четыре боковых блока первой ступени ракеты межпланетной автоматической станции «Луна-25» нашли в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Найдены все 4 боковых блока первой ступени ракеты, выведшей «Луну-25» на орбиту», — рассказал губернатор.

По его словам, поиски в Хабаровском крае завершены.

11 августа с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25». Предыдущий отечественный аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году.

Позднее российская государственная корпорация «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале, что автоматическая станция «Луна-25» продолжает перелет к спутнику Земли, ее служебные и бортовые системы работают в штатном режиме.

Ранее в «Роскосмосе» назвали сроки посадки первой российской станции на Луну.

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