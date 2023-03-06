Экологи выяснили, какие деревья лучше всего очищают воздух в городе

Ученые выяснили, какие деревья лучше всего очищают воздух. Об этом сообщает Гетеборгский университет.

Исследователи из Гетеборгского университета собрали листья и иголки с одиннадцати разных деревьев, растущих в одном и том же месте в дендрарии местного ботанического сада, чтобы проанализировать, какие вещества они уловили.

«Эта коллекция дает уникальную возможность протестировать множество различных видов деревьев в схожих условиях окружающей среды, со схожим воздействием загрязнителей воздуха», — говорит Дженни Клингберг, один из авторов работы. Всего было проанализировано 32 различных загрязняющих вещества, некоторые из которых распространяются в виде микро- и наноскопических твердых частиц.

«Наши анализы показывают, что разные виды деревьев обладают разной способностью поглощать загрязнители воздуха. Хвойные деревья обычно поглощали больше газообразных полициклических ароматических углеводородов, чем лиственные деревья. Еще одно преимущество хвойных деревьев заключается в том, что они действуют как очистители воздуха зимой, когда загрязнение воздуха обычно наиболее велико», — резюмируют ученые. Однако лиственные породы значительно лучше удаляли из воздуха твердые частицы за счет большей площади поверхности. При этом никакие типы загрязнений не влияли на содержание хлорофилла в листьях и способность к фотосинтезу.

В итоге авторы призывают сочетать разные типы деревьев при городском планировании для более эффективного очищения воздуха.

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