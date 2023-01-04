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Астрономы сфотографировали туманность в созвездии Змеи в ИК диапазоне

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ESO/VVVX

Астрономы сфотографировали туманность Sh2-54 и множество звезд за ней. Об этом сообщает Европейская южная обсерватория.

Исследование проводилось с помощью VISTA — крупнейшего в мире обзорного телескопа, работающего в ближней инфракрасной области спектра с диаметром зеркала 4,1 м. Исходное изображение имеет разрешение 67 мегапикселей.

Туманности — это огромные облака газа и пыли, из которых рождаются звезды. Туманность Sh2-54 расположена в созвездии Змеи на расстоянии 6 тыс. световых лет. В то время как видимый свет легко поглощается облаками пыли в туманностях, инфракрасное излучение может почти беспрепятственно проходить сквозь толстые слои пыли. Таким образом, на изображение попало еще и множество звезд, скрытых за завесой. В видимом свете туманность бы была гораздо ярче, а звезд видно бы было сильно меньше.

Это важно для ученых, поскольку позволяет изучать внутреннее строение туманностей и, таким образом, больше узнать о том, как формируются звезды.

Ранее корейский зонд сфотографировал восход Земли над лунным горизонтом.

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