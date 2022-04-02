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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Академия наук Украины разорвала соглашения с РАН

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Нацональна академя наук Украни/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремисткой организацией)

Национальная академия наук Украины (НАНУ) разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук (РАН). Об этом сообщается на сайте НАНУ, передает «Интерфакс».

Также украинская академия перестала сотрудничать с Сибирским отделением РАН, МГУ и Московским физико-техническим институтом.

При этом отмечается, что украинские ученые, избранные Российской академией наук иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН общее заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.

Кроме того, Национальная академия наук Украины намерена уволить зарубежных ученых, поддержавших специальную военную операцию России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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