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Ученые выяснили, как вирус-убийца загоняет гусениц на верхушки деревьев

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Global Look Press

Смертельный вирус, поражающий гусениц, меняет активность связанных с реакцией на свет генов, чтобы загнать насекомых на верхушки деревьев, выяснили ученые из Китайского сельскохозяйственного университета. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Ecology.

Нуклеополихедровирусы инфицируют некоторых насекомых, в том числе гусениц бабочки совки хлопковой. Перед смертью гусеницы забираются на верхушки деревьев — считается, что это способствует более активному распространению вируса. Более ранние исследования показали, что гусеницы, зараженные нуклеополихедровирусом HearNPV, тянутся к источникам света. Исследователи разместили зараженных гусениц в стеклянных трубках и установили источник света в верхней, средней и нижней части трубки. Чем выше находился источник, тем выше забирались зараженные гусеницы. Контрольная группа здоровых гусениц на свет не реагировала.

Дополнительные эксперименты с полностью слепыми гусеницами подтвердили, что реакцию вызывает именно свет, а не гравитация, высота или иные факторы — не имея возможности распознать источник света, гусеницы на него не реагировали.

«Поскольку солнечный свет освещает растения сверху, положительный фототаксис (способность ориентироваться и двигаться по направлению к источнику света), вероятно, является надежным механизмом, обеспечивающим гибель зараженных личинок на растениях-хозяевах на большой высоте», — отметили авторы работы.

Также они изучили генетические различия между зараженными гусеницами и здоровыми. Они обнаружили шесть генов, участвующих в реакции на свет, активность которых менялась под воздействием вируса. Три из них оказались наиболее важными: HaBL для обнаружения коротковолнового света, HaLW для обнаружения длинноволнового света и TRPL, который преобразует свет в электрические сигналы. Когда эти гены были отключены у зараженных гусениц, насекомые с меньшей вероятностью приближались к источнику света или погибали вблизи него.

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