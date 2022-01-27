Астрономы обнаружили тысячу загадочных нитей в центре Млечного Пути

Новые изображения центральной части Млечного Пути, полученные с помощью радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), позволили выявить почти тысячу таинственных нитей, необъяснимым образом прочерчивающих космос. Статья об этом размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters.

Протянувшиеся на 150 световых лет одномерные образования часто идут парами или большими группами, часто размещаясь на примерно одинаковом расстоянии друг от друга, сравнимым с расстоянием от Земли до Солнца, будто струны на арфе. Используя наблюдения в радиодиапазоне, Фархад Юсеф-Заде из Северо-Западного университета в ЮАР в начале 1980-х годов уже изучал подобные нити и пришел к выводу, что они состоят из электронов космических лучей, движущихся среди магнитных полей с околосветовой скоростью. Однако их происхождение до сих пор остается загадкой.

Новое изображение позволило рассмотреть уже на порядок больше нитей, чем было выявлено ранее, что позволило Юсефу-Заде и его коллегам впервые провести некоторые статистические исследования свойств этих образований. В будущем это поможет наконец понять, что же это такое. «Мы долгое время изучали отдельные нити, как могли, но теперь, наконец, видим общую картину, — пояснил Юсеф-Заде, ведущий автор новой статьи. — Полученная панорама заполнена множеством нитей. На основе изучения нескольких таких нитей сложно делать какой-либо окончательный вывод о том, что они собой представляют и откуда взялись».

Чтобы получить это беспрецедентно четкое и детализированное изображение, астрономы три года накапливали данные с телескопа MeerKAT и собрали их в единую мозаику, состоящую из 20 отдельных фрагментов разных участков неба возле центра Млечного Пути, который находится на расстоянии в 25 тыс. световых лет от Земли. Наряду с нитями на картинке также запечатлено радиоизлучение от многочисленных явлений иного рода, включая вспыхивающие звезды, изображения звездных яслей и свежих остатков сверхновых. Скорее всего, нити как-то связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, а не с отдельными вспышками сверхновых. Они могут быть также сопоставлены с гигантскими радиоизлучающими пузырями, которые Юсеф-Заде и его сотрудники обнаружили в 2019 году.