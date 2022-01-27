Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ОБСЕ зафиксировала людей в форме ВСУ в зоне отвода сил в Донбассе 14:24
Минсельхоз попросит ФАС проверить цены на удобрения 14:19
В центре имени Гамалеи дали прогноз по развитию «омикрон»-штамма 14:18
Лондон готов отправить больше военных для сил НАТО для сдерживания России 14:17
Мамаев женился на своей новой возлюбленной 14:15
В NASA испытали модель тихого сверхзвукового самолета 14:15
Artik & Asti показали клип с новой солисткой 14:11
МИД: НАТО привлекает неядерные страны в отработке применения ядерного оружия против... 14:08
Мишустин объявил о повышении ряда социальных пособий 14:07
Forbes назвал лидеров рейтинга российского рынка коммерческой недвижимости 14:04

Астрономы обнаружили тысячу загадочных нитей в центре Млечного Пути

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Northwestern University/SAORO/Oxford University

Новые изображения центральной части Млечного Пути, полученные с помощью радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO), позволили выявить почти тысячу таинственных нитей, необъяснимым образом прочерчивающих космос. Статья об этом размещена на сайте электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters.

Протянувшиеся на 150 световых лет одномерные образования часто идут парами или большими группами, часто размещаясь на примерно одинаковом расстоянии друг от друга, сравнимым с расстоянием от Земли до Солнца, будто струны на арфе. Используя наблюдения в радиодиапазоне, Фархад Юсеф-Заде из Северо-Западного университета в ЮАР в начале 1980-х годов уже изучал подобные нити и пришел к выводу, что они состоят из электронов космических лучей, движущихся среди магнитных полей с околосветовой скоростью. Однако их происхождение до сих пор остается загадкой.

Новое изображение позволило рассмотреть уже на порядок больше нитей, чем было выявлено ранее, что позволило Юсефу-Заде и его коллегам впервые провести некоторые статистические исследования свойств этих образований. В будущем это поможет наконец понять, что же это такое. «Мы долгое время изучали отдельные нити, как могли, но теперь, наконец, видим общую картину, — пояснил Юсеф-Заде, ведущий автор новой статьи. — Полученная панорама заполнена множеством нитей. На основе изучения нескольких таких нитей сложно делать какой-либо окончательный вывод о том, что они собой представляют и откуда взялись».

Чтобы получить это беспрецедентно четкое и детализированное изображение, астрономы три года накапливали данные с телескопа MeerKAT и собрали их в единую мозаику, состоящую из 20 отдельных фрагментов разных участков неба возле центра Млечного Пути, который находится на расстоянии в 25 тыс. световых лет от Земли. Наряду с нитями на картинке также запечатлено радиоизлучение от многочисленных явлений иного рода, включая вспыхивающие звезды, изображения звездных яслей и свежих остатков сверхновых. Скорее всего, нити как-то связаны с прошлой активностью центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, а не с отдельными вспышками сверхновых. Они могут быть также сопоставлены с гигантскими радиоизлучающими пузырями, которые Юсеф-Заде и его сотрудники обнаружили в 2019 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть