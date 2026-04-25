На юге России появились все условия для размножения комаров-переносчиков малярии. Есть ли вакцина?

Врач Матюхин: к 2080 году все люди в мире окажутся в зоне риска заражения малярией

На юге России появились все условия для размножения комаров-переносчиков малярии. Виной этому — изменения климата, которые сделали Крым, Краснодарский край, Ростовскую, Волгоградскую и многие другие области пригодными для размножения этих насекомых. Подробнее о том, где именно появились малярийные комары, чем они отличаются от обычных, и есть ли вакцина от заразы — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню борьбы против малярии.

Малярия: теперь в России

Малярия — это опасная паразитарная инфекция, при которой простейшие Plasmodium поражают эритроциты и вызывают приступы лихорадки, озноба и сильной слабости. Чаще всего заражение происходит через укус самки комара рода Anopheles: вместе со слюной насекомого в кровь попадает порция простейших паразитов, которые сначала размножаются в печени, а затем переходят в кровь и запускают циклические приступы болезни.

«Инкубационный период сильно варьирует: при тропической малярии первые симптомы обычно появляются через 1–4 недели, при других видах возбудителя — способны запаздывать на месяцы. Заболевание проявляется типичными приступами: сначала сильный озноб и быстрый подъем температуры до 39–40 °C и выше, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, иногда спутанность сознания, затем — фаза жара и, наконец, обильное потоотделение с резким снижением температуры и выраженной слабостью. Такие волны могут повторяться многократно, а при отсутствии лечения болезнь приводит к анемии, поражению осудов мозга, почечной и печеночной недостаточности», — рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Перенесенная малярия формирует лишь частичный, нестойкий иммунитет: повторное заражение возможно, но обычно протекает чуть легче . Диагноз подтверждается только лабораторно — при микроскопии мазка крови или с помощью быстрых тестов на антигены возбудителя.

По словам Неронова, пока для России малярия остается в первую очередь завозной инфекцией: риск связан с поездками в страны Африки, Азии и Латинской Америки. Продолжительность сезона риска зависит от климата: от нескольких месяцев в умеренных широтах до круглогодичной передачи в тропиках.

Однако собеседник «Газеты.Ru», главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин уверяет: на юге России исторически сложились и существуют благоприятные условия для обитания и размножения комаров-переносчиков малярии (рода Anopheles).

«Малярийные комары обитают в нескольких южных регионах России. В Краснодарском крае опасность сохраняется даже на побережье Черного моря. Республика Крым также привлекает внимание из-за активности комаров-переносчиков. Ростовская область — один из основных южных регионов, где распространены эти насекомые. В Астраханской области, важном регионе на юге европейской части России, тоже обитают опасные комары. Ставропольский край входит в число южных и юго-западных регионов, подходящих для Anopheles. Волгоградская область также относится к южным регионам с малярийными комарами. Территория Северного Кавказа в целом считается зоной их распространения», — рассказал Матюхин.

Откуда в России комары-переносчики малярии?

Климатические модели последних лет фиксируют смещение зон, пригодных для Anopheles, на север из-за потепления и более мягких зим , рассказал доцент кафедры биологии, экологии и гистологии Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) Павел Амосов.

«Отдельные исследования также отмечают, что рост температуры может удлинять сезон, в который теоретически возможна передача малярии, в ряде регионов Европы. Изменение климата действительно влияет на распространение комаров рода Anopheles — переносчиков малярии, однако современные данные показывают: речь не идет о возвращении устойчивой малярии в России (во второй половине XIX — начале XX веков малярия являлась одним из самых распространенных заболеваний В России, в том числе и на севере), а лишь о возможном расширении ареала отдельных видов и редких локальных рисках», — объяснил эксперт.

Доцент кафедры биологии, генетики, общей и биологической химии Института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» Казанского государственного аграрного университета Алексей Муньков отметил, что на самом деле комары рода Anopheles, способные переносить малярию, в России присутствуют давно.

«Еще в 1980-е годы во время полевых практик на зоостанции мы регулярно встречали их вдоль побережья Волги — это был обычный факт, не вызывавший особой тревоги. Распознать малярийного комара можно по характерной позе в покое: он сидит под углом около 45° к поверхности, тогда как обычный комар располагается параллельно ей. По размеру насекомые практически неразличимы», — рассказал эксперт.

Возникает вопрос: если на юге есть комар-переносчик малярии, следовательно имеется вероятность заразиться малярией? Тут все не так просто.

«Важно понимать механизм передачи инфекции. Малярийный комар — не самостоятельный источник болезни. Чтобы стать переносчиком, он должен сначала укусить человека с активной формой малярии: именно тогда возбудитель — плазмодий — попадает в организм насекомого и проходит там часть своего жизненного цикла. Только после этого комар при следующем укусе способен заразить здорового человека. Пока в Россию не приезжают люди с активной формой заболевания, местные комары эпидемически безопасны — возбудителю просто неоткуда взяться. Именно поэтому, несмотря на присутствие переносчика, малярия у нас не распространяется. Реальный риск возникнет лишь при устойчивом потоке больных из эндемичных регионов — прежде всего тропической Африки», — рассказал Муньков.

Риск эпидемии все же есть

По словам Мунькова, риск массового распространения малярии по России связан именно с потоком больных из Африки. Стоит отметить, что в последние годы наблюдается рост интереса российских туристов к поездкам в страны Африки, включая направления южнее Сахары. Этот тренд подтверждается данными исследований, аналитикой туристических сервисов и заявлениями экспертов.

Например, в 2024 году российские туристы стали чаще выбирать африканские направления по сравнению с 2023 годом. Практически все популярные маршруты показали рост продаж, а некоторые — даже двукратное увеличение. Лидером по темпам роста стала Танзания (+159%), за ней следуют Кения (+141%) и Сейшелы (+71%). Египет, оставаясь самым востребованным направлением, прибавил почти 60% продаж.

«Все же паниковать не нужно. Даже при наличии Anopheles устойчивое распространение малярии требует совпадения трех факторов — переносчика, завоза инфекции и подходящих температур. Поэтому в умеренном климате, включая Россию, речь идет скорее о единичных завозных случаях, а не о возвращении болезни. В целом эти риски остаются контролируемыми и существенно ниже, чем это может казаться в общественном восприятии», — заметил Амосов.

Однако, как рассказал инфекционист Матюхин, бояться стоит не только малярии.

«Повышение среднегодовых температур позволяет комарам рода Aedes (переносчикам лихорадок Денге, Чикунгунья и вируса Зика) и клещам перемещаться в более северные широты, включая южные регионы России. Это увеличивает риск локальных вспышек тропических болезней, которые раньше были несвойственны этим регионам. Комары теперь выживают в более высоких широтах и высокогорных регионах, где ранее не встречались (например, в высокогорных районах Восточной Африки с 1970 года значительно выросла заболеваемость малярией). Прогнозируется, что к 2080 году более 8 млрд людей могут оказаться в зоне риска заражения малярией и лихорадкой Денге, поэтому расслабляться рано», — подчеркнул Матюхин.

Есть ли лечение?

К счастью, вакцины от малярии существуют. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила две вакцины: RTS,S/AS01 (Mosquirix) и R21/Matrix-M . Обе предназначены для защиты от Plasmodium falciparum — самого опасного возбудителя малярии.

«Некоторые характеристики вакцин: RTS,S/AS01 — первая в истории вакцина против паразитарного заболевания, а R21/Matrix-M — более новая и технологичная вакцина. Эффективность — около 56% для RTS,S/AS01 (в течение года), до 77-80% для R21/Matrix-M (после бустерной дозы). Производитель: GSK для RTS,S/AS01 (Mosquirix) — Оксфордский университет и Индийский институт сыворотки для R21/Matrix-M. Стандартный курс для обеих вакцин состоит из четырех доз (первые три вводятся с интервалом в один месяц, начиная примерно с 5-месячного возраста ребенка. Четвертая (бустерная) доза вводится через 12-18 месяцев после третьей для продления и усиления защиты). В зонах с крайне высоким сезонным риском может рассматриваться введение пятой дозы », — объяснил Матюхин.

Однако вакцины RTS,S и R21 не зарегистрированы и не применяются на территории РФ. По словам врачей, в этом просто нет смысла, оба препарата предназначены для использования в эндемичных регионах (в основном в Африке).

«Ведутся и разработки новых вакцин. Вакцина PfSPZ-LARC2 (производитель — американская биотехнологическая компания Sanaria Inc.) активно исследуется в последние годы и показывает впечатляющие результаты. Новая вакцина на основе цельного, но ослабленного паразита, в отличие от существующих вакцин, которые используют лишь фрагмент паразита для «обучения» иммунитета, вакцина PfSPZ-LARC2 использует весь потенциал возбудителя малярии, для полноценного, всестороннего обучения иммунной системы. Благодаря генной инженерии у паразита удалены два ключевых гена (Mei2 и LINUP), что позволяет ему проникать в клетки печени, но блокирует дальнейшее развитие болезни. В результате, «учебная тревога» для иммунитета получается максимально реалистичной, но безопасной, а ранние испытания показали эффективность около 90% даже после однократного введения», — заметил Матюхин.

Таким образом, новая вакцина PfSPZ-LARC2 дает иммунитету возможность «увидеть» врага целиком, а не только по одной примете. Это делает ее самым перспективным препаратом от малярии. При прохождении всех этапов исследований на безопасность, вакцина может быть одобрена в течение нескольких лет.