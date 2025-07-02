Россияне массово едут отдыхать в Африку

Спрос на отдых в Африке среди россиян вырос на 50% за год

В 2024 году российские туристы стали чаще выбирать африканские направления по сравнению с 2023 годом. Практически все популярные маршруты показали рост продаж, а некоторые — даже двукратное увеличение. Лидером по темпам роста стала Танзания (+159%), за ней следуют Кения (+141%) и Сейшелы (+71%). Египет, оставаясь самым востребованным направлением, прибавил почти 60% продаж. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Показатели за январь — май 2025 года открывают следующую динамику: с одной стороны, продолжается рост спроса в ЮАР (+36%), на Сейшелы (+60%) и в Кению (+46%); с другой — ключевые направления, такие как Египет, Танзания и Тунис, демонстрируют снижение спроса (на 21, 20 и 25% соответственно).

Основной объем туристического потока из России (93%) приходится на три города: Москву (73%), Санкт-Петербург (16%) и Сочи (4%). Остальные регионы, включая Казань, Екатеринбург и Уфу, формируют оставшиеся 7%.

Средние цены на авиабилеты в 2024 году значительно выросли, особенно на направления в Сьерра-Леоне (+135%), Марокко (+59%) и Руанду (+32%). Однако в 2025 году тренд изменился: на половине маршрутов цены снизились. Например, перелеты в Египет подешевели на 6%, в Тунис — на 0,5%, а в Кабо-Верде — на 17%. При этом самым доступным направлением остается Египет (средняя цена билета — 37 776 руб.), а самым дорогим — Руанда (106 049 руб.).

«Уже сейчас россияне активно бронируют туры на осень-зиму 2025 года, особенно в Египет, Маврикий, ЮАР и на Сейшелы. Кроме того, появляются бронирования на 2026 год по таким направлениям, как ЮАР, Марокко, Танзания, Сейшелы, Маврикий, Египет и Кения. Это говорит о том, что интерес к африканским странам растет в среднесрочной перспективе», — поделились в пресс-службе сервиса по поиску и покупке авиа и ж/д билетов Купибилет.

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